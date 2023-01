CIDOB: "França comença a entendre que és un país gran que serà petit"

Pol Morillas explica per què Emmanuel Macron vol sumar actors al carro del lideratge francès europeu amb els seus darrers moviments: "França està començant a entendre que és un país gran que serà petit". El director del CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), explica que el president francès intenta "flexibilitzar les aliances" per avançar en les seves reformes, arran de l'empitjorament de relacions amb Alemanya. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, explica que els tractats bilaterals com el que surt de la cimera hispano-francesa són "de bones intencions", però que són "contextuals" en funció dels canvis de govern. I diu que les esperances d'Espanya amb la presidència europea estan a intentar marcar l'agenda del futur cicle electoral i del lideratge europeu.