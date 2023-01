Xavier Lleonart: "Reclamem a Salut solucions immediates"

Xavier Lleonart reclama a Salut solucions "immediates" per desconvocar la vaga del sector sanitari: "La major part de les propostes del departament són propostes de mitja-llarga durada", assenyala. El secretari general de Metges de Catalunya demana un "canvi de rumb" per desconvocar la convocatòria: "L'actitud del departament és de cert grau d'empatia, però sense valentia política necessària", ha detallat. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, veu incongruent les dades de Salut amb dir que l'afectació a CAPs i intervencions és molt alta: "Les dades de seguiment del Departament no se les pot creure ningú", ha insistit.