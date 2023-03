El periodista i escriptor Xavier Bosch ens presenta 32 de març, la seva darrera novel·la, que té com a escenari de l'ocupació nazi de París durant la Segona Guerra Mundial. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens acosta els detalls sobre aquesta història d'intriga i amor, on volia fer un "homenatge" a l'amor entre àvia i neta. Ens explica que cada un dels tres personatges principals podria tenir una novel·la pròpia. I explica que a la vida ha decidit ser protagonista: "Intentes no passar desapercebut. Només som immortals si deixem alguna cosa per la qual ens recordaran".