Xavier Arbós: "Era lògic que el TC agafés temps per pensar"

Xavier Arbós defensa que el Tribunal Constitucional guanya credibilitat ajornant la decisió sobre els recursos presentats pel PP, així com el PSOE i Podemos, sobre la tramitació parlamentària de la reforma del mateix tribunal: "Era lògic agafar temps per pensar-ho. Ha fet bé". El catedràtic de dret constitucional de la UB creu que les esmenes que ha de resoldre el TC podrien tenir raó, però parla en condicional a falta de conèixer alguns detalls i consideracions. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, destaca que el que es demana al tribunal per part del PP és una decisió sense precedents perquè "significaria entrar enmig de la tramitació legislativa".