Levi: "Amb la reforma de la 'mordassa' continuem en retrocés"

Simona Levi diu que alguns aspectes de la llei mordassa s'han maquillat, però no s'han retirat: creu que estem pitjor que l'any 2015. "Continuem en un retrocés democràtic", sosté. "La llei mordassa continua sent la llei mordassa com a tal", insisteix la fundadora d'Xnet. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens parla dels principals punts de discòrdia de la llei mordassa, com les devolucions en calent o les pilotes de goma: "Em sembla més interessant la part de desobediència i manca de respecte a l'autoritat, és el cor dels problemes", remarca.