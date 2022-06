Sebas Lorente deslliura de culpa a l'amic que va tenir l'accident que el va deixar en cadira de rodes, per bé que es pogués equivocar. "El culpable que vagi en cadira de rodes soc jo", destaca el formador, conferenciant i escriptor. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, recorda com va patir l'accident de trànsit que el va deixar en cadira de rodes quan tenia 20 anys: "Vam fer el de sempre. Beure, beure i beure més. El meu amic es va adormir i es va encastar contra un arbre", recorda. En el Dia Mundial de la Seguretat Viària, defensa que "no és tan greu" la seva vida amb cadira de rodes: "No tinc dret a queixar-me de res. Només puc estar donant gràcies fins a quedar-me afònic". I destaca que no només és cosa de joves anar begut al volant: "Més d'un jove m'ha preguntat si la xerrada la pot escoltar el seu pare".