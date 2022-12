Rodríguez: "Hi ha satisfacció, el TC ens ha donat la raó"

Santi Rodríguez admet "certa satisfacció" perquè el Tribunal Constitucional els ha "donat la raó" en acceptar les mesures cautelaríssimes del PP per aturar la part de la reforma del Codi Penal que fa referència al nou sistema per escollir magistrats. El secretari general del PP a Catalunya creu que el bloqueig judicial durarà fins que no hi hagi una nova convocatòria electoral: "Amb una mà se'ns deia una cosa, amb l'altra es feia el contrari". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, acusa el PSOE d'utilitzar la mateixa estratègia que els independentistes a Catalunya: "El PSOE ha copiat les fórmules que van utilitzar els independentistes per intentar imposar unes lleis sense respectar els drets dels diputats de l'oposició". Defensa que davant la situació actual només hi ha una solució: la sortida del president del govern, Pedro Sánchez. Considera "impossible" establir una relació de confiança amb ell. Això no obstant, descarta una moció de censura, ja que amb l'aritmètica actual al Congrés dona per gairebé fet que Sánchez superaria la votació. "En democràcia el que seria normal i lleial és donar la paraula als ciutadans, perquè siguin ells els que decideixin si han de canviar el govern", ha dit, demanant eleccions.