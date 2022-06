Salvador Macip ens presenta el llibre Què ens fa humans?, on reflexiona sobre per què ens diferenciem de la resta d'animals. "Trenco una llança per treure aquesta frontera entre ciències i lletres", diu l'investigador de la Universitat de Leicester. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga parlem d'algunes de les reflexions del treball: "Veure què ens fa diferents per entendre cap a on volem anar". També es planteja per què l'home ha creat Déu: "Que Déu hagi creat l'home no ho sabrem mai. Però que l'home ha creat Déu és claríssim". I augura un segle "espectacular" en avenços científics, especialment pel que fa a manipulació genètica. "Com podem evitar que els rics deixin de banda la resta?".

D'altra banda, recorda que encara estem en pandèmia i critica que s'hagi retirat l'atenció mediàtica a la Covid-19. I detalla que s'ha abaixat la guàrdia davant el coronavirus perquè "som capaços d'assumir-ho": "No hem arribat a un mínim de contagis i de morts. Abans de l'estiu passat estàvem molt millor".