Salvador Illa: "Això no va de preus. Va de o Sánchez o Feijóo"

Salvador Illa veu "equivocat" el plantejament de l'independentisme de fixar un preu més alt en una hipotètica investidura de Pedro Sánchez: "Dialogarem amb tothom, però això no va de preus. Va de o Sánchez o Feijóo". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, defensa que el candidat socialista intenti tot el possible per ser president, si no guanya les eleccions, recordant l'"acord d'investidura amb ERC" i els acords amb Bildu. El president del Grup Parlamentari Socialistes - Units per Avançar defensa "línies vermelles" amb Vox i acusa el PP de voler "el poder pel poder". Demana desplegar "el més aviat possible" la llei d'habitatge, després que s'hagi eliminat la pròrroga de sis mesos del paquet anticrisi.

El primer secretari del PSC defensa el "recorregut" de la taula de diàleg i veu "urgent que algú es posi al volant" i "governi" a Catalunya. No demana un avançament electoral, però veu "molt més convenient un Govern amb una fortalesa parlamentària superior". Diu que estan parlant "amb tothom" menys amb Vox per fer un "govern el més estable possible" a la Diputació de Barcelona. I es mostra partidari d'incorporar els comuns a l'executiu de Jaume Collboni per tenir "un govern estable".