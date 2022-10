FACUA: "És fonamental la lletra petita de les mesures energètiques"

El Consell de Ministres aprovarà demà dimarts el nou paquet de mesures econòmiques i socials contra la crisi energètica. Rubén Sánchez, secretari general de FACUA, celebra els canvis en el bo social, però demana agilitar perquè se'n puguin beneficiar més usuaris. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, creu que és fonamental veure la lletra petita de les mesures el pla energètic: "És millor del que hi havia, una altra cosa és que sigui tot el que necessiten els consumidors". Assenyala que un dels grans problemes del bo social és que la gran majoria de consumidors que el poden adquirir no el demanen. I proposa un protocol per vincular ajudes: "Que una família que rep l'IMV no tingui bo social és una autèntica aberració".