La regidora de Patum de Berga, Roser Valverde, ens explica com es preveu la festa després de dos anys de suspendre-la per la pandèmia: "Ha estat una travessa pel desert. En tenim moltes ganes". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, detalla que s'ha reforçat de la seguretat a la Patum de Berga perquè s'espera una gran afluència de públic i hi ha moltes ganes. I recorda que existeix el dispositiu de tancament de la plaça que, si és necessari, s'activarà.