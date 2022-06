El doctor Robert Güerri defensa que "si la cosa no canvia molt, el tema de les restriccions ha passat". El cap de secció del Servei de Malalties Infeccioses i coordinador d'hospitalització Covid-19 de l'Hospital del Mar demana mesures per evitar els col·lapses als centres sanitaris, però descarta restriccions contra la població. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, diu que la situació actual "no és diferent" de la que es vivia amb la grip a l'hivern abans de la pandèmia: "La Covid-19 està causant alguna cosa semblant al que veiem als mesos d'hivern amb la grip". Ara, però, estem al juliol i una infraestructura similar no està muntada. El doctor adverteix de l'augment de casos de Covid-19 especialment en les persones vulnerables i majoritàriament grans: "Una infecció com aquesta pot tenir un mal pronòstic" en aquest grup, ha assenyalat. Insisteix en la quarta dosi de la vacuna per als majors de 80 anys i creu que "probablement" s'haurà de prioritzar el següent grup de risc, entre 60 i 80 anys. I defensa l'ajuda que suposen les vacunes.