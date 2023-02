Tattan: "Les famílies kurdes estan al carrer sense ajuda"

Rami Tattan, jove kurd emigra, explica quina és la situació a la seva terra després dels terratrèmols: "Estan als carrers sense ajuda, en estar en una zona complicada". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, explica que el terratrèmol ha complicat encara més la situació dels refugiats: "Part del govern turc està aprofitant el moment". Assegura que tothom vol el Kurdistan encara que en reneguin. I ens explica per què va decidir marxar de la seva terra, ara fa sis anys: "No volia matar a ningú i no volia morir sense tenir culpa. Va ser un viatge d'any i mig on vam patir molt".