Quim Sendra: "L'estiu serà molt calorós i ple de plagues"

Quim Sendra, president de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental (ADEPA), adverteix que l'estiu serà "molt calorós i ple de plagues", com els mosquits de tota mena, ja que "com més calor fa, més activitat dels insectes hi ha". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens acosta detalls i consells relacionats amb plagues com els mosquits, les rates o les xinxes.