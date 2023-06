"Els familiars prioritzen treure els seus morts de Cuelgamuros"

Queralt Solé, professora agregada del Departament d'Història i Arqueologia de la UB, defensa el dret dels familiars a exhumar els morts de les fosses i Cuelgamuros: "Els familiars prioritzen treure els seus morts. Ells no polititzen. L'ús polític ve després", ha reivindicat. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, destaca que el procés s'hagi accelerat per motius polítics i electoralistes perquè "estava tot molt pautat": "S'ha anat endarrerint per qüestions no tant polítiques com científiques", puntualitza. Es mostra pessimista sobre com podria actuar el PP en matèria de memòria històrica si torna al govern de l'Estat perquè "els auguris no són molt positius". Solé explica per què es fa l'exhumació de 128 cossos de Cuelgamuros i per què hi havia republicans enterrats, i detalla com s'estan fent uns treballs que s'allargaran mesos.