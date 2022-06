Pau Relat celebra que el Mobile World Congress hagi renovat amb Barcelona fins a l'any 2030. "Fira és un model de col·laboració publicoprivada. Ha estat un espai de grans consensos", ha reivindicat el president de Fira Barcelona, assegurant que no hi ha hagut "cap fissura" entre les parts en la renovació del MWC. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, exposa les raons per les quals l'organització ha decidit seguir a la ciutat. "Vam demostrar ser un partner molt lleial per GSMA, i això ho posen molt en valor", ha destacat, entre altres motius.