Òscar Camps: "Europa deixa que el mar faci la feina bruta"

Òscar Camps critica la "inacció deliberada" de la UE i els països de la frontera sud per evitar els naufragis al Mediterrani: "S'han de llançar al mar, de la manera més arriscada. Europa deixa que el mar faci la feina bruta". El fundador i director d'Open Arms, assenyala que Frontex i Europa son coneixedor de què passa al Mediterrani amb els naufragis, però no actuen, i que la UE és "insolidària" amb la frontera sud. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, creu que les polítiques migratòries de Sánchez i Marlaska no disten de les que fa Meloni, sinó que només canvia el discurs. Creu que si Vox arribés al govern espanyol, no notaríem massa diferències amb la política migratòria, perquè "no es pot fer més mal". I explica que ha demanat moltes vegades poder parlar amb el president Sánchez: "No ha volgut parlar. És molt incòmode tenir-me davant. No em pot dir el mateix que als electors"

Camps demana complir amb els convenis internacionals per acabar amb les morts al sud d'Europa, perquè "no cal que morin per una decisió política". "Trigarem anys, però algú s'haurà d'asseure al Tribunal de la Haia", creu, a causa dels incompliments "deliberats". I assenyala que hi ha una "una campanya de descrèdit internacional" a Open Arms, quan judicialment no hi ha hagut "res": "És una fanfàrria per generar un corrent d'opinió i dubtes a la gent".