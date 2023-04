Natàlia Garriga: "L'acord de claredat pretén que hi siguin els del 'no'"

Natàlia Garriga reivindica que l'acord de claredat per un referèndum "se'l senti seu tothom", no només els independentistes: "El més important és que també hi siguin els del 'no'", ha dit. La consellera de Cultura creu que han "après" de l'1 d'Octubre i volen la "validació internacional" d'un referèndum perquè sigui "legitimat". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, replica les paraules de Joana Ortega al programa defensant arraconar la independència davant els altres problemes de Catalunya: "Es pot fer tot. Cal fer-ho tot", ha dit. I descarta ser inhabilitada perquè considera que no ha comès cap delicte.

D'altra banda, celebra que el TC hagi defensat que la Constitució no estableix proporció de la llengua a les aules: "La música ens sona bé, d'entrada tenim una nota". I destaca que el tribunal ha generat jurisprudència desestimant el recurs contra la llei Celáa: "Farà que no ens torni a passar. Traurem del tot els percentatges", sosté. Diu que s'està treballant l'acord de la taula de diàleg per poder parlar català al Senat i al Parlament Europeu. Defensa que la cultura ha d'"assimilar" i "integrar" la intel·ligència artificial. I espera un "gran èxit" per aquest Sant Jordi, en un moment on el sector cultural "està molt il·lusionat": "El sector del llibre no va patir durant la pandèmia", ha dit.