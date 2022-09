Mònica Terribas: "Òmnium és l'últim pont que s'ha de trencar"

Mònica Terribas sosté que una única opció proposada només per un dels actors de l'independentisme "no serà mai suficient", en referència a la proposta de l'ANC sobre la DUI. La vicepresidenta d'Òmnium Cultural insisteix que la seva organització és "l'últim pont que s'ha de trencar". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, creu que les conseqüències emocionals de l'1-O han generat "tensions humanes" entre ERC i Junts: "No ens trobaran en aquesta batalla". Tot i això, insisteix que "és legítim, és bo i és desitjable que cadascun dels actors proposi". La periodista es qüestiona què s'està fent per resoldre el conflicte català: "Vull veure Sánchez i Feijóo asseguts en una taula dient: 'Tenim un problema'. Això és un problema d'Estat". Sosté que sempre s'ha implicat en les organitzacions de la societat civil, explica perquè va marxar de Catalunya Ràdio i reconeix que encara té un nus a l'estómac després de la seva marxa dels mitjans públics catalans.