Miquel Sàmper: "Esperava pitjor la sentència del TJUE"

L'advocat Miquel Sàmper creu que el contingut de la sentència del TJUE sobre el futur dels líders independentistes a l'estranger és "força positiu": "No les tenia totes amb mi. Me l'esperava pitjor". "Dona marge a tenir més elements de defensa, si hi ha una altra euroordre", diu en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga. L'advocat de Lluís Puig veu evident que la sentència del TJUE diu que es pot tornar a cursar una euroordre, però destaca que posa "límits molt importants" pel que fa als drets fonamentals. I defensa que la "lluita" amb la defensa del seu representant és convèncer al Tribunal Suprem que només s'hauria de processar per un delicte de desobediència i no per malversació.

L'exconseller d'Interior també celebra l'acord de pressupostos entre el Govern i el PSC: "Amb independència de les preferències polítiques, la ciutadania necessita uns comptes". I defensa que la "base" dels pressupostos partia de la feina de l'exconseller Giró: "La política és sovint difícil d'entendre".