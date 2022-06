Marta Madrenas celebra el doble ascens dels equips de futbol i de bàsquet, i posa en valor tot el que això suposa per a la seva ciutat. L'alcaldessa de Girona destaca els aspectes positius d'aquest ascens, siguin econòmics o esportius, especialment perquè els joves tinguin una referència a l'elit de l'esport. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, destaca als noms de Marc Gasol i Michel en els ascensos respectius. I descarta reconsiderar la decisió de no tornar-se a presentar a l'alcaldia: "Si penso en mi, hauria continuat. Pensant en la ciutat, és bo que hi hagi noves mirades".