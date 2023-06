Missió Hypatia: així és viure com a Mart

L'astrofísica Mariona Badenas, comandant de la missió Hypatia a l'estació Mars Research Desert Station, ens acosta els resultats d'aquest projecte de recerca que ha simulat una missió tripulada a Mart. En una entrevista al Cafè d'idees de Gemma Nierga, ens parla d'aquest projecte on han participat 9 catalanes durant 12 dies a Utah: "L'experiència ha estat única i molt bonica", reconeix. La comandant ens detalla uns dels projectes més sorprenents, com és generar bateries amb l'orina de les tripulants, i explica com han regulat l'ús de l'aigua durant el projecte. I remarca que amb el projecte volen fomentar vocacions científiques i promoure referents femenins: "Hem intentat posar el nostre granet de sorra".