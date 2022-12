Un fàrmac contra l'Alzheimer redueix un 27% el deteriorament cognitiu

Optimisme davant un nou fàrmac contra l'Alzheimer que redueix un 27% el deteriorament cognitiu. El doctor Marc Suárez Calvet, neuròleg i investigador de l'Hospital del Mar, explica per què podem ser optimistes amb el fàrmac, en ser el primer que va als mecanismes de la malaltia. Destaca que pot obrir la porta a nous medicaments: "L'alzheimer l'haurem de tractar amb una combinació de fàrmacs. Aquest és el primer pas". El membre de la Fundació Pasqual Maragall també ha detallat que s'ha assajat en les fases inicials de la malaltia, quan no hi ha una afectació gran a la vida diària. I que estan provant el medicament amb persones que no tenen la malaltia, però tenen moltes probabilitats de patir-la.