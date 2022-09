Marc Prohom: "Estius com aquest seran més freqüents"

Marc Prohom, cap de l'àrea de meteorologia del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), adverteix sobre el futur del temps a casa nostra. En una entrevista amb Lorena Amo al Cafè d'idees, explica que estius com el que hem viscut seran més freqüents en els pròxims anys, puntualitzant que el canvi climàtic no és lineal. També seran més freqüents alguns dels fenòmens extrems, a causa d'aquest canvi climàtic. Alerta sobre el futur de les glaceres del Pirineu: "És un ecosistema que desapareixerà i serà part del passat". I destaca que encara ens cal molta pluja per recuperar-nos de la sequera que estem patint a casa nostra.