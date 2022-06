Marc Hortal, director de l'Institut Pablo Ruiz Picasso de Barcelona insisteix que no hi ha un conflicte generalitzat sobre la llengua a l'escola. "El català necessita un impuls. Però el castellà també té el seu paper", diu en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga. I destaca que el castellà té una presència social molt important: "No té tantes dificultats per ser adquirit com el català". El responsable ha valorat un curs "complicat", on "semblava que retornava una certa normalitat, però no ha estat així". "Els canvis sense acord han provocat molt malestar" i les corresponents vagues, ha destacat. El director lamenta els canvis educatius constants dels darrers anys. "Els nous currículums tenen elements positius, però s'han fet en el pitjor moment de la història", ha dit com a exemple, deprés especialment de dos anys de pandèmia molt durs.