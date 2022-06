Luz Guilarte destaca que el dictamen del CGE no fixa el percentatge mínim que determina la llei del català a l'escola. "El CGE no ha donat resposta al que nosaltres plantejàvem. No entra en el fons d'aquesta qüestió", diu la presidenta del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, insisteix que el debat sobre la llengua a l'escola "és una qüestió de drets". Reconeix que portar al Tribunal Constitucional el nou model lingüístic a l'escola "és una de les opcions". "Dubto molt que avali, perquè és incomplir una llei", ha afegit. I assenyala que el conseller Cambray va fer mòbing al "nen de Canet": "És normal en un estat de dret? Si això no és un comportament de màfia, què és?".

En clau municipal, confirma que vol ser la candidata de Ciutadans a Barcelona: "Tinc ganes de ser la candidata i em postularé". Assegura que l'alcaldessa de Barcelona vol governar amb els republicans i que "Colau és la mussa d'Esquerra". Acusa d'inacció als socialistes: "Cobren, però no els veig". I destaca que no van fer alcaldessa a Colau i no han votat a favor dels pressupostos: "Som l'anticolauisme. Som l'antídot contra el colauisme".