Lourdes Ciuró: "Sánchez no s'ha despentinat, s'ha fet la ratlla"

Lourdes Ciuró defensa que la modificació de la sedició no dona resposta a la repressió i la desjudicialització: "Sánchez no s'ha despentinat, s'ha fet la ratlla", ha dit en referència a unes declaracions seves d'ara fa uns mesos. L'exconsellera de Justícia del Govern de la Generalitat de Catalunya assenyala els dubtes sobre l'aplicació de les modificacions del Codi Penal: "Estem blanquejant unes actuacions que en res ens afavoreixen". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, considera que ERC hauria pogut collar molt més al PSOE amb la negociació dels pressupostos generals i creu que "potser és falta de capacitat". Sobre els pressupostos catalans, adverteix que ara mateix ells es posicionarien en una pròrroga dels comptes: "No hi ha pressupostos. ERC falla amb la cultura del pacte i l'acord", retreu. Ciuró assenyala que va ser Puigdemont amb un retuit qui va fer la força per sortir del Govern: "Moltes persones pragmàtiques van votar sortir". Tot i això, reconeix que "Puigdemont és un actiu" i que hi ha "decepció amb els companys de viatge". I reivindica el mandat parlamentari per donar eines per acabar amb les "ocupacions conflictives": "El Govern actual ho ha aturat. És donar l'esquena al municipalisme".