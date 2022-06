Josep Miquel Abad demana ara un acord per la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern 2030. "Estan utilitzant els JJOO de manera partidista", diu l'exconseller delegat del COOB 92 dels JJOO de Barcelona 92. Tot i això, no s'ha mostrat massa optimista: "Les posicions estan molt encontrades. No ho veig fàcil". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, defensa Pasqual Maragall com "el gran predicador i el gran evangelista" dels JJOO de Barcelona 92, sense qui "no s'haurien fet com es van fer". Recorda que es va entendre "immediatament" amb Juan Antonio Samaranch, tot i les diferents vinculacions i passats polítics: "Mai va ser un obstacle". I defensa el paper que va tenir la Generalitat amb els JJOO de Barcelona 92: "Les institucions van fer el que havien de fer, entre altres coses, apartar-se".