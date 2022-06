Josep Costa es mostra convençut que els líders independentistes podrien tornar a la presó. "Les lleis no apliquen. El Suprem no es regeix per les lleis, sinó per criteris polítics", ha dit l'exvicepresident del Parlament de Catalunya. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, assenyala que el president Aragonès transmet "una incapacitat de complir el mandat de fer la independència" i critica la negociació amb l'Estat: "El que explica no s'ho creu ni ell". I critica que "molts líders polítics" han canviat de discurs, com Gabriel Rufián o Oriol Junqueras. Sosté que Junts hauria proclamat la independència després de superar el 50% de vots independentistes si hagués tingut majoria per fer-ho en solitari.

Explica que Puigdemont podria tornar a Espanya aprofitant una missió oficial del Parlament Europeu sobre el CatalanGate. Sobre que el Suprem hagi dit que la seva demanda contra Sánchez pel cas d'espionatge l'ha de tractar l'Audiència Nacional, destaca que ho esperaven, però que s'han sorprès perquè "no diuen que no ens hagin espiat". I detalla que el seu objectiu és arribar al Tribunal Europeu dels Drets Humans amb el CatalanGate. Creu que el cas Juvillà va ser "una oportunitat perduda" pel Parlament. I demana transparència i aixecar catifes a l'administració com el Parlament.