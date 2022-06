José Manuel Rúa diu que la Unió Europea "està aprenent a base d'hòsties de realitat" i de "xocs amb la realitat", com ha passat amb el cas de la guerra d'Ucraïna. L'investigador del Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona (CEHI-UB) sosté que s'ha de decantar per seguir lligant la defensa a l'OTAN o crea una defensa europea. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, veu la cimera de Madrid com històrica: "Marca un abans i un després respecte de l'OTAN de la postguerra freda". En aquest sentit, grans canvis entre la cimera de l'OTAN de Madrid i la del 2010. Ara, "tornem a amenaces bèl·liques" i "Rússia ja no és un soci, és una amenaça". I explica que el món del segle XXI es mourà al voltant del Pacífic: "EUA està canviant les seves preferències. Li agradaria una OTAN que fos més global", ha dit.