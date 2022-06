Joan Colom demana fer amb l'alcohol el mateix canvi de xip que es va fer amb el tabac en el seu moment. I és que el subdirector general de Drogodependències ha destacat que "l'alcohol causa més danys a tercers que el tabac". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens parla de la prematura relació dels joves amb l'alcohol coincidint en una nit com la de la revetlla de Sant Joan on molts joves tenen les seves primeres experiències. Tot i això, Colom ha volgut llançar un missatge en positiu i destacar que l'adolescència és "un període de canvi" i d'experimentació. Explica que les demandes de tractament després de l'alcoholisme són la cocaïna i el cànnabis, seguit de lluny de l'heroïna: "Hi ha la idea que l'heroïna torna. No és veritat". I destaca que amb l'alcohol hi ha prop de vint anys entre el consum i la demanda: "No és una malaltia aguda l'addicció, és una malaltia crònica".