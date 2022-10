Joan Batalla: "La davallada del preu del gas no es mantindrà"

Joan Batalla, president de SEDIGAS, adverteix que l'increment de la demanda quan arribi el fred comportarà un augment del preu del gas natural als mercats internacionals. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, detalla que la davallada actual del preu del gas "no vol dir que es vagi mantenint". L'atribueix a què les baixes temperatures encara no han arribat a Europa i a què s'ha fet provisionalment. El responsable també envia un missatge de tranquil·litat sobre el subministrament de gas: destaca la diversificació d'Espanya, per bé que assenyala que el dubte és a quin preu estarà. Ens detalla perquè s'està produint un traspàs massiu de clients del mercat lliure al mercat regular: "Les empreses s'estan donant d'eines per dimensionar el servei". I creu que les mesures europees han de buscar pal·liar els efectes dels preus, però també evitar que arribi menys gas a Europa.