Jean Wyllys: "Tornaré a Brasil i ajudaré a reconstruir la democràcia"

El periodista Jean Wyllys diu que "començarà a tornar" al Brasil després de la victòria electoral de Lula da Silva, però adverteix que el bolsonarisme no desapareix. "Tornaré i ajudaré a reconstruir la democràcia al Brasil", ha dit l'exdiputat brasiler. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, adverteix que es podrien estimular els votants més radicals de Bolsonaro a fer un seguit d'"atacs violents" per dir que la victòria de Lula no ha estat justa, i ho compara amb el cas de Donald Trump. I ens parla de la clau de la victòria: "La gent s'identifica amb ell perquè ha vingut de la pobresa".