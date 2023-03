Cuevillas: "No té sentit res del que es va fer amb Ponsatí"

L'advocat Jaume Alonso-Cuevillas considera que la situació de l'exconsellera Clara Ponsatí tornarà a l'escenari anterior quan no vagi a declarar. "Tornarem a estar com estàvem abans-d'ahir. No té cap sentit res del que es va fer", ha dit en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga. El diputat de Junts per Catalunya al Parlament que no calia detenir l'eurodiputada, recorda que se l'acusa d'un delicte que no comporta presó i diu que els fets d'ahir van ser "un paripé". I critica una "estratègia" d'ERC per distanciar-se de tot l'independentisme: "Ha fet un gir de 180 graus. Aragonès ho ha incomplert tot".

Sobre el cas de Laura Borràs, confia que finalment quedarà absolta, "passi el que passi al TSJC o al TS", ja que "el TC no permetrà les irregularitats que s'han produït". I defensa que la presidenta suspesa del Parlament no ha d'abandonar la presidència de Junts si és condemnada pel TSJC, reiterant que "no és una causa de corrupció".