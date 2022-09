Isabel Coixet ens presenta 'El sostre groc'

La cineasta Isabel Coixet ens presenta del documental El sostre groc, un film que ha dirigit i que s'estrena avui dijous al Festival Internacional de Cine de Sant Sebastià. "Volia que el documental fos una eina per a elles", diu en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, en referència a les víctimes dels abusos sexuals de l'Aula de Teatre de Lleida. La directora reconeix que va ser complicat per a algunes de les implicades, i admet que ha après moltes coses en el rodatge: "M'ha fet pensar en moments que he girat la cara a coses que estaven passant a prop meu".