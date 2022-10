Glòria Freixa: "ERC ha pres ja una decisió sobre el Govern"

La diputada Glòria Freixa creu que "està tot decidit" sobre la continuïtat del Govern i la consulta de Junts per Catalunya "no tindrà massa sentit": "ERC ha pres ja una decisió", assegura. La membre de l'executiva de Junts assegura que encara no sap que votar, perquè no és qüestió seva decidir si segueixen a l'executiu. "Potser decidim seguir a Govern, i en dos dies ja no hi som", diu. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, diu que Turull i Borràs "s'estan entenent prou bé" i que el secretari general ho ha posat "tot sobre la taula" en les negociacions amb ERC. I creu que la situació actual debilita tant a Junts com als republicans: "No és una imatge agradable la que estan veient els ciutadans".