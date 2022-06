Ferran Brunet ens presenta el seu llibre Economia del separatismo catalán. El professor d'Economia Aplicada a la Universitat Autònoma de Barcelona veu evident que el 'procés' ha tingut un impacte negatiu en l'economia. "Els catalans ens estem fent mal a nosaltres mateixos", ha assenyalat en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga. Sosté que les dades econòmiques no es poden interpretar ideològicament i que en el seu treball mostra "el mal ús de l'economia per fabular sobre els avantatges de la independència". Remarca que Catalunya és la comunitat autònoma on més inversions fa l'Estat si ens fixem en les dades d'entre el 2015 i 2021. I defensa que la sentència del 25% de castellà a l'escola interessa als catalans: "El bilingüisme és la riquesa dels catalans. Ens interessa que es compleixin les sentències en el menor temps".