Bel: "No descartaria que Rajoy comparegui a l'Operació Catalunya"

Ferran Bel veu "evident" que Mariano Rajoy hauria de comparèixer a l'Operació Catalunya: "Independentment del que surti avui, no ho descartaria", adverteix. El portaveu del PDeCAT considera "molt complicat" que avui s'accepti la seva compareixença, però insisteix que "si avui no està a la llista, no vol dir que no comparegui". En aquest sentit, deixa la porta oberta a un nou termini per presentar sol·licituds de compareixença. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, emmarca l'Operació Catalunya en l'estratègia del president Rajoy: "És bastant probable que darrere de l'entramat hi hagi Rajoy". Creu que Jorge Fernández Díaz va ser "un ministre pèssim", i defensa la presència de el comissari Villarejo en l'Operació Catalunya perquè "malgrat que és un personatge indesitjable, no vol dir que una part de la informació sigui falsa".

D'altra banda, destaca que la "confrontació intel·ligent" de Clara Ponsatí no hauria estat possible sense la reforma del Codi Penal. Veu com una "vergonya" i "fora de lloc" les declaracions d'alguns polítics carregant contra els Mossos per la detenció de l'exconsellera. Considera que les penes que es demanen per Laura Borràs són "absolutament desmesurades" i "no tenen sentit", i recorda: "Si està recorreguda, ningú pot entendre que és definitiva". Creu que "el més intel·ligent" és que el PDeCAT formi part de la candidatura de Trias a Barcelona. Coincideix amb l'exalcalde vinculant l'Operació Catalunya amb la fi de Convergència, però assenyala altres motius com la corrupció. I defensa la regulació de la gestió subrogada: "S'ha de fer mitjançant un debat serè, sense la pressió mediàtica derivada d'un cas tan esperpèntic".