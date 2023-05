Shakira, el 'sharenting' i la sobreexposició dels fills

La periodista Eva Millet analitza el debat al voltant del vídeo de la cantant Shakira on apareixen els seus fills. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens explica què és el sharenting, com els pares exposen als fills a les xarxes i com se sobreprotegeixen alguns infants. I ens presenta el seu llibre Madres mamíferas.