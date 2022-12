Eva Granados: "El PP ha registrat un veto a la totalitat"

Eva Granados diu que la Mesa del Senat intenta interpretar si després de la decisió del Tribunal Constitucional s'ha "d'extirpar" el que d'origen eren unes esmenes del PP, però considera que "ha registrat un veto a la totalitat a la modificació del Codi Penal". La portaveu del Grup Parlamentari Socialista al Senat explica que estan estudiant com avançar-se al TC i avança que faran un recurs perquè aixequi les cautelars: "En cap cas ens plantegem no acatar", ha insistit. "Som part personada i part perjudicada", ha afegit. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, assenyala que el trencament de l'acord sobre la renovació judicial del PP amb el PSOE va ser un "punt d'inflexió": "Feijóo està actuant com un ultra". Critica que "la minoria" del PP impedeix ara l'acord: "La Constitució no ha de dir que s'han de posar d'acord, diu que s'han de renovar els òrgans constitucionals". I defensa el Partit Popular ha tirat de la "majoria artificial" d'un TC "molt dividit" que ha "interferit en una llei que els implica personalment".