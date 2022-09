Eulàlia Reguant: "La proposta d'ERC no és viable"

Eulàlia Reguant demana a Esquerra que expliqui la viabilitat de la seva proposta cap a la independència perquè no està donant fruits: "La seva proposta no és viable". La portaveu del Grup Parlamentari de la CUP-NCG lamenta que hi ha hagut "massa retrets" i falta una "lectura compartida" de l'1-O: "La independència no té una recepta màgica". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga sosté que les polítiques d'ERC al Govern en solitari no serien diferents de les que fa amb Junts. La diputada reconeix que el president Pere Aragonès els ha decebut, però descarta eleccions. Veu molt poc probable que els anticapitalistes aprovin els pressupostos. Deslliga el debat de política general de la qüestió de confiança: "La legislatura va començar amb unes aliances i ha anat continuant amb unes altres", assenyala. Assenyala que són ERC i Junts els que han de trobar una solució al cas de Laura Borràs. Reconeix que no té massa esperança de sortir absolta del judici al Suprem. I assegura que, si és inhabilitada, assumirà les conseqüències, per bé que "hem de veure què diu la sentència".