Ernesto Ekaizer ens presenta el llibre Operación Jaque Mate, on s'endinsa en el polèmic cas Villarejo i com el fiscal Stampa va ser apartat per raons polítiques. El periodista i escriptor sosté que l'excomissari és un "agent" del PP: "En el cas de Villarejo, l'essencial és visible als ulls", ha dit. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, destaca que en el que feia aquest personatge sempre hi havia una part de diners. I explica els problemes per escoltar l'interlocutor de Villarejo en les gravacions: "No em deixa escoltar el que parla amb ell".