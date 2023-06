Stop Concerts: "Està prevalent el dret a l'oci al dret al descans"

Enric Navarro, president de la plataforma Stop Concerts, critica el soroll d'un festival com el Primavera Sound de Barcelona, que no els deixa descansar: "Està prevalent el dret a l'oci per sobre el dret al descans", ha assenyalat. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, demana controlar els decibels del Primavera Sound, i argumenta que els especialistes els asseguren que el Parc del Fòrum "no és el lloc adient" per un festival com aquest. La plataforma es concentra avui en contra d'aquest model, assegurant que "és un problema de tota la ciutat" de Barcelona.