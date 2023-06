Enric Álvarez ens presenta 'Morbo Mentis. La enfermedad mental'

El doctor Enric Álvarez ens presenta el llibre Morbo Mentis. La enfermedad mental, on defensa una manera "més realista" de transmetre el que és la malaltia mental, el que vol dir una manera "més optimista". L'exdirector del servei de psiquiàtric de l'Hospital de Sant Pau ens parla dels canvis en el tractament dels pacients amb malalties mental i de com identificar la depressió. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, destaca que la pandèmia ha enganxat als adolescents en "una edat molt crítica on el teixit social no s'ha format bé". I envia els seus consells als joves que vulguin estudiar Medicina.