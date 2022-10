Carmen Claudín: "Rússia està perdent de forma molt estrepitosa"

Carmen Claudín, investigadora sènior associada del CIDOB, considera que "Rússia està perdent de forma molt estrepitosa sobre el terreny" i destaca l'avanç d'Ucraïna a la guerra en les darreres setmanes i la recuperació de territoris. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, destaca que el país està tendint a característiques d'un estat feixista internament. Detalla que la qüestió nuclear requereix un procés molt llarg de preses de decisió: "No és només que Putin es torni boig i premi un botó. És més un farol". I descarta una prolongació de la guerra, perquè "com més temps passa, més difícil és la situació per Rússia. Ucraïna està guanyant ara".