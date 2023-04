Trilla: "Un topall a lloguer pot ajudar que els preus no pugin tant"

Carme Trilla defensa que un topall al lloguer pot ajudar "a que els preus no pugin tant", sempre que sigui una mesura a curt termini i pautada en el temps. "A la llei trobo a faltar mesures de foment d'oferta per sota del preu de mercat", ha afegit la presidenta de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, diu que dona "un paraigua" a ciutats i comunitats per regular el preu del lloguer, però remarca que no és l'únic aspecte de la llei. La també presidenta de la Fundació Hàbitat3 creu, però, que aporta "poca cosa" a Catalunya perquè ja hi ha una legislació. I destaca que, a nivell de l'Estat, "els habitatges protegits que es facin ho hauran de ser per sempre".