Carrizosa: "És perillós que tinguem una presidenta com Erra al Parlament"

Carlos Carrizosa considera "tòxic" l'ambient polític català i veu "perillós" que Anna Erra sigui presidenta del Parlament, Pere Aragonès president de la Generalitat i Xavier Trias alcalde de Barcelona. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, creu que Laura Borràs ha estat "parcial" com a presidenta del Parlament, i que Erra està "adornada pel mateix radicalisme": "Va fer un discurs que no tenia res d'institucional". El president del Grup Parlamentari de Ciutadans mostra preocupació per l'extrema dreta catalana i assenyala les vinculacions de Junts amb Aliança Catalana. Diu que el discurs "racista i xenòfob" és el de Quim Torra o Borràs.

D'altra banda, comparteix la decisió de Cs de no presentar-se a les eleccions generals després dels mals resultats: "Els nostres vots estan en retrocés. Podien no ser útils. Es demanava un acte de fe", sosté. Critica que Nacho Martín Blanco vagi al PP per concórrer a les eleccions perquè "el projecte nacional del PP no s'ha ocupat mai prou de resoldre el problema a Catalunya". Confia que la política espanyola "tornarà" al centre després de l'actual "radicalització i extremisme", i creu que el centre de gravetat de Ciudadanos s'ha desplaçat a Catalunya. Atribueix els resultats a Barcelona al plantejament "en termes plebiscitaris" dels comicis. I assegura que no continuarà a la política quan deixi Cs.