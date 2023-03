Izaguirre: "Hem de recuperar la convivència Barcelona-Madrid"

Boris Izaguirre demana "un gran esforç" per recuperar la convivència entre Catalunya i la resta d'Espanya, especialment entre Barcelona i Madrid: "El pes de perdre la convivència ha estat més de la banda castellana. Barcelona vol recuperar protagonisme", destaca. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, explica que Barcelona també és la seva ciutat ja que forma part de la generació del pont aeri. El periodista assegura que mai ha pensat a abandonar Madrid, tampoc quan va estar vivint a Barcelona, ja que és una ciutat molt acollidora on ha trobat casa seva.

L'escriptor ens explica com va conèixer al seu marit Rubén: "El primer que vaig pensar és que els meus amics de Caracas quedarien impactats perquè estava amb un home blanc, ros, d'ulls verds i en euros", ha dit. "Em va negar com els apòstols a Jesucrist. Em va fer esperar 24 dies, els més horribles de la meva vida", ha afegit.

El presentador televisiu també ens ha parlat dels seus orígens i la seva família. Explica com es va adonar que havia d'"expandir" la seva cultura i va marxar de Veneçuela. "No vaig marxar per cap raó política, però el cop d'estat de Chávez va col·laborar moltíssim", admet. I ens parla d'un episodi de violència que va patir a Veneçuela, en el qual va ser agredit per la seva condició sexual.