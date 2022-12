Antonio Turiel ens presenta 'Sense energia'

Antonio Turiel ens presenta el llibre Sense energia. Breu guia per al Gran Descens. L'investigador del CSIC creu que la situació energètica actual és comparable a una guerra: "Hem d'establir una economia de guerra. Està en joc la supervivència". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, aposta per la intervenció total de l'economia davant la situació energètica actual, el que "implica un grau de planificació que no està fet". Veu el topall al preu del petroli rus com "un tret al peu": "Hi haurà una escassetat de dièsel pràcticament imminent. No estem preparats per la magnitud del desastre". I veu inevitable el descens de la disponibilitat d'energia i materials, assenyala que la clau és com ho repartim i adverteix que calen canvis profunds perquè "comencem a quedar a part".