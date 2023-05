Antoni Segura, sobre Bildu: "L'ètica no és sancionable"

Antoni Segura distingeix entre legalitat i ètica sobre els membres d'ETA condemnats per delictes de sang a les llistes de Bildu a les municipals: "Estan en el seu dret. L'ètica no és sancionable". El catedràtic emèrit d'Història Contemporània de la UB admet que l'aposta pot haver estat feta amb l'objectiu electoralista de sumar vots. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, considera que amb el cas de Bildu estem davant "d'un clàssic": "La utilització per part del PP de les víctimes del terrorisme". El president del CIDOB demana establir diferències entre ETA i Bildu. I destaca que tothom juga les seves cartes en la lluita pel relat al País Basc, però destaca les posicions diferents dins del partit.